Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украинская делегация покинула заседание политподгруппы ТКГ из-за приглашенной РФ «экспертки»

17 марта 2021, 18:59

Украинская делегация покинула заседание политподгруппы ТКГ из-за приглашенной РФ «экспертки»

Заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу, запланированое на 17 марта, не состоялось. Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.

Украинская делегация покинула переговоры из-за присутствия со стороны группировки «ДНР» заочно осужденной в Украине за терроризм Майи Пироговой.

«Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас», – подчеркнул Гармаш.

Он рассказал, что сегодня должны были заслушать отчет политической подгруппы, но поскольку Пирогова присутствовала рядом с представительницей «ДНР» Натальей Никоноровой в качестве приглашенной РФ из ОРДО, украинская делегация покинула переговоры.

«Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой», – добавил Сергей Гармаш.

На предыдущем заседании 16 марта украинская делегация попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную российской стороной «экспертку» из Донецка Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск.

Читайте также:

Кулеба: ТКГ по Донбассу все больше похожа на театр абсурда, но приглашать США не планируют

Еще по теме

Организации
ДНР Трехсторонняя контактная группа
Люди
Майя Пирогова

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:16
За сутки в ОРДЛО зарегистрировали 385 новых случаев коронавируса
09:21
В ОБСЕ подтвердили ранение жителя поселка под Донецком в ходе обстрела
08:47
В Донецке сгорел ехавший трамвай
21:22
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 16 марта
17:50
«ДНР» анонсирует третий этап вакцинации от ковида
16:04
«ДНР» постепенно закрывает госпитали для больных ковидом
10:40
«ДНР» говорит, что кандидаты на выборах в Думу РФ смогут агитировать в Донецке
09:40
Коронавирус на неподконтрольном Донбассе: новые данные «ДНР» и «ЛНР»
08:49
«ДНР» пыталась обыскать машины ОБСЕ и не пропустила наблюдателей через блокпост под Донецком
22:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 марта
18:38
«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать
16:32
Пресс-секретарь Зеленского будет вести программу на канале для Донбасса и Крыма
16:10
Полиция объявила подозрение еще двум охранникам тюрьмы «Изоляция» за издевательства над пленными
13:53
В Макеевке хотят повысит стоимость проезда в городском транспорте
12:38
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 12 лет по обвинению в «госизмене»
все новости
21:35
В телепрограмму с Юлией Мендель для Донбасса и Крыма внесут коррективы после пилотного выпуска
21:06
«Доступная ипотека под 7%»: Как переселенцу взять кредит на жилье
20:34
Не хватило одного голоса. В Славянске снова не смогли принять бюджет
20:21
«ОПОРА»: Две газеты Донетчины агитировали за кандидата в нардепы Аксенова
20:05
Вылет вертолета до 30 минут. В Украине запускают систему аэромедицинской эвакуации
19:40
Резников рассказал, как двойное гражданство в Украине коснется жителей ОРДЛО с российскими паспортами
18:59
Украинская делегация покинула заседание политподгруппы ТКГ из-за приглашенной РФ «экспертки»
18:57
Кулеба: Отчет Ирана о крушении МАУ — попытка скрыть истину
18:36
Смертность 3%. На Донетчине от коронавируса умерли более 400 человек с начала года
18:13
Депутату «народного совета ЛНР» сообщено о подозрении в свержении конституционного строя
18:03
Штаб: Боевики 5 раз открывали огонь на Донбассе, без потерь
17:59
В Еврокомиссии представили цифровые COVID-сертификаты. Как они работают и кому нужно их получать
17:45
В РФ отрицают присутствие своего вертолета на украинской территории
17:15
Reuters: Иран назвал причиной крушения украинского «Боинга» ошибку оператора ПВО
17:07
Омбудсмен рассказала о ситуации со штрафами для жителей ОРДЛО, которые выезжают через Россию
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Десну», а «Динамо» — «Зарю» в чемпионате
14 марта, 18:54
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
14 марта, 09:39
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция