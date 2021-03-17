Заседание политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по Донбассу, запланированое на 17 марта, не состоялось. Об этом сообщил представитель отдельных районов Донецкой области в составе украинской делегации, журналист Сергей Гармаш.



Украинская делегация покинула переговоры из-за присутствия со стороны группировки «ДНР» заочно осужденной в Украине за терроризм Майи Пироговой.



«Мы с самого начала предупредили, что если осужденная за терроризм Майя Пирогова будет участвовать в работе ТКГ, украинская делегация выходит из комнаты (виртуальной) переговоров. Если бы Москва и ее марионетки хотели диалога, они бы услышали нас», – подчеркнул Гармаш.



Он рассказал, что сегодня должны были заслушать отчет политической подгруппы, но поскольку Пирогова присутствовала рядом с представительницей «ДНР» Натальей Никоноровой в качестве приглашенной РФ из ОРДО, украинская делегация покинула переговоры.



«Отчет политической группы заблокирован, как и сама рабгруппа. ТКГ начала заслушивать отчеты по другим рабочим группам, где нет Пироговой», – добавил Сергей Гармаш.

На предыдущем заседании 16 марта украинская делегация попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную российской стороной «экспертку» из Донецка Майю Пирогову. Эта гражданка в Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск.