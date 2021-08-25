На строительство областной больницы в Краматорске выделили 350 миллионов гривен

В Краматорске продолжается строительство областной многопрофильной больницы. На реализацию проекта до конца года выделено 350 миллионов гривен. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Facebook.



По его словам, с представителями профильного департамента ОГА, подрядчиками и субподрядчиками обсудили график выполнения работ на подготовительном этапе и по земельным работам, а также определили первоочередные задачи на этап следующий.



«Пока все задействованные в процессе строительства придерживаются графика, задержек нет. Подчеркнул, что должны не только сохранить взятые темпы, но и по отдельным направлениям ускорить их, ведь до конца этого года необходимо выполнить большой объем работ общей стоимостью 350 млн грн», – написал Кириленко.



Он добавил, что с выделением средств проблем нет, главное – вовремя и качественно выполнять запланированные работы.

Строительство областной многопрофильной больницы в Краматорске началось 30 июля. Старт работам дал президент Украины Владимир Зеленский во время своей рабочей поездки в Донецкую область.



Планируется, что в этой больнице будут предоставляться многочисленные узкоспециализированные услуги, доступ к которым в Донецкой и Луганской областях сейчас ограничен, поскольку прежние ведущие больницы остались на неподконтрольных территориях.