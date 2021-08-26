«ЛНР» усилила проверки документов и транспорта

Группировка «ЛНР» на период «комплексной проверки органов управления и сил гражданской защиты» усилила патрулирование и контроль на дорогах. Об этом сообщает «центр общественных связей МВД ЛНР».



«В ходе проведения плановых мероприятий, с 23 по 27 августа 2021 года, сотрудниками правоохранительного ведомства усиленно патрулирование и контроль на постах досмотра транспортных средств. Подозрительные лица без надлежащих документов были доставлены в фильтрационные пункты для проверки и удостоверения личности», – говорится в сообщении.



В «ведомстве» добавили, что «проводимые мероприятия носят исключительно тренировочный характер» и призвали жителей «сохранять спокойствие».

С 23 по 27 августа группировки «ДНР» и «ЛНР» проводят «комплексную проверку эффективности совместных действий органов управления и сил гражданской защиты».