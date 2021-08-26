«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников в Лиге чемпионов

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22. Украину в турнире представляют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».



Соперниками «Шахтера» в группе D стали итальянский «Интер», испанский «Реал Мадрид» и молдавский «Шериф».



«Динамо» в группе Е сыграет с немецкой «Баварией», испанской «Барселоной» и португальской «Бенфикой».

All set for the 2021/22 season!



Which Champions League group are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/gpOCzlRtOd — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2021

Накануне «Шахтер» вышел в групповой раунд Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух матчей французский «Монако». «Динамо» стартует сразу в группе ЛЧ, став чемпионом Украины.



«Шахтер» уже встречался с «Реалом» и «Интером» в группе Лиги чемпионов в минувшем сеоне. Тогда «горняки» финишировали на третьем месте, пропустив дальше «Реал» и «Боруссию» из Мёнхенгладбаха.