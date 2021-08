«Шахтер» и «Динамо» узнали соперников в Лиге чемпионов

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2021/22. Украину в турнире представляют донецкий «Шахтер» и киевское «Динамо».



Соперниками «Шахтера» в группе D стали итальянский «Интер», испанский «Реал Мадрид» и молдавский «Шериф».



«Динамо» в группе Е сыграет с немецкой «Баварией», испанской «Барселоной» и португальской «Бенфикой».

