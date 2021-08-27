«ЛНР» сообщила о пожаре в пятиэтажке, два человека погибли

Группировка «ЛНР» сообщила о пожаре в пятиэтажном доме временно неподконтрольного украинскому правительству города Лутугино. Вследствие происшествия два человека погибли, три — пострадали.



Об этом сообщило «МЧС ЛНР».

Отмечается, что инцидент случился вечером 26 августа, о его причинах неизвестно.



«На месте пожара обнаружены тела двух мужчин 1947 и 1977 годов рождения; пострадал ребенок 2007 года рождения; спасены шесть человек, из них пострадали две женщины 1954 и 1989 годов рождения», — сказано в сообщении.



