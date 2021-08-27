В РФ заранее планировали убийство украинских военных под Иловайском – Офис генпрокурора

В России заранее спланировали вероломное убийство украинских военных под Иловайском в августе 2014 года. Об этом сообщил начальник Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта Офиса генпрокурора Юрий Рудь, передает «Укринформ».



«На основании тех доказательств, которые мы получили в уголовном производстве, можем сделать вывод о том, что, по нашему мнению, вероломное убийство было спланировано Российской Федерацией заранее», – сказал он.



Рудь пояснил, что есть доказательства того, что украинских военных заманивали в якобы безопасные коридоры, в то время как там обустраивали засады.



«То есть путем ведения переговоров и вызывания доверия руководство ВС РФ фактически вводило постепенно в заблуждение и заманивало наших военнослужащих в так называемые "зеленые коридоры". Имеется ввиду, чтобы согласились на условия выхода безопасным коридором. Вместе с тем уже во время переговоров обустраивались вдоль согласованных маршрутов засады, укрепления, позиции для того, чтобы в дальнейшем осуществить вероломное убийство», – добавил Рудь.



По его словам, выводы украинских следователей о спланированном уничтожении украинских военных основываются на совокупности многих факторов.



В частности, на том, что российские военные заходили в Украину с зарисованными обозначениями, которые идентифицируют принадлежность конкретной боевой техники к ВС РФ и конкретным подразделениям, без жетонов и документов, чтобы была «максимально затруднена идентификация конкретных военнослужащих и принадлежность к ВС РФ».

В конце августа 2014 года украинские военнослужащие и добровольцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Российские военные обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские силы.



Обстрел «зеленого коридора» привел по меньшей мере к гибели 366 украинских военных, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, 24 — пропали без вести.



Генпрокуратура 14 августа 2017 года обнародовала результаты расследования событий в Иловайске в августе 2014 года. Главным виновником Иловайской трагедии было названо военное командование России.