На Донетчине подростки совершили двойное убийство и замаскировали его под пожар

В Торецке полицейские раскрыли двойное убийство, которое совершили двое подростков. Юноши пытались скрыть преступление, устроив пожар. Им грозит пожизненное заключение, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.



Как рассказали в полиции Торецка, им поступило сообщение от работников ГСЧС о том, что во время тушения пожара в заброшенном здании были обнаружены два трупа. Правоохранители установили личности потерпевших, ими оказались местные жители 52 и 44 лет. Тела мужчин имели признаки насильственной смерти.



Следствие уже на следующий день выяснило ход событий и разоблачило подозреваемых в убийстве – жителей Торецка 16 и 18 лет. Юношей задержали по месту жительства.



По словам подростков, у них возникла ссора с бездомным, которая перешла в драку. Юноши забили мужчину до смерти. Потом они решили избавиться от трупа и скрыть следы преступления. Тело убитого они перенесли в заброшенное здание, однако это увидел случайный прохожий. Его подростки тоже убили, чтобы избавиться от свидетеля своего преступления.



Оба тела они подожгли в здании, замаскировав все под пожар из-за неосторожного обращения с огнем.



В данное время юношам сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.1, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (убийство, совершенное группой лиц).



Подозреваемых взяли под стражу сроком на 60 дней. Следствие продолжается.

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