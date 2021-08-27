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Донетчина входит в число лидеров по заболеваемости COVID-19

27 августа 2021, 19:47

Донетчина входит в число лидеров по заболеваемости COVID-19

Донецкая область два дня подряд показывает одни из самых высоких показателей суточной заболеваемости коронавирусом по стране. Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Украины.

Так, на Донетчине за 25 августа коронавирус диагностировали у 161 человека. За 26 августа в регионе выявили 127 заболевших, и 9 человек скончались от осложнений болезни.

По состоянию на сегодня Донецкая область находится на третьем месте после Киева и Харьковской области по числу новых больных COVID-19 за сутки.

Всего с начала пандемии на Донетчине подтверждено 93 332 случая заражения коронавирусом, из них выздоровели – 89 651 человек, умерли – 2 454 пациента.

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