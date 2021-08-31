Более 1350 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За понедельник, 30 августа, в Украине выявили 1 356 новых случаев заражения коронавирусом, что на 607 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 1 257 пациентов, а 51 человек умер.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 286 296 человек. Из них выздоровели 2 207 940 пациентов, умерли от осложнений — 53 789 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (204), Харьковской (144), Одесской (127), Луганской (106) и Черновицкой (87) областях.



Вчера провели 46 014 тестирований.