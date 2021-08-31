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Более 300 человек числятся без вести пропавшими на оккупированных территориях

31 августа 2021, 12:39

Более 300 человек числятся без вести пропавшими на оккупированных территориях

302 человека считаются пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Украины. Об этом сообщает «Дом».

Так, 258 человек, среди которых 67 военнослужащих и резервистов, считаются пропавшими без вести на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Также известно о минимум 44 жертвах насильственных исчезновений в оккупированном Крыму. Судьба 15-ти человек до сих пор неизвестна. Большинство — это проукраинские активисты, которые открыто выступали против оккупации полуострова.

«Украина продолжит работу с международными партнерами, в частности, с участниками Крымской платформы, чтобы нарушения России как государства-оккупанта оставались в фокусе постоянного международного внимания, давление на Российскую Федерацию усиливалось для предупреждения подобных преступлений и проведения эффективного расследования во всех случаях насильственных исчезновений», — прокомментировала первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джапарова.

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