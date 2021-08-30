Денисова: Зеленский возьмет в США список политзаключенных, пленных и пропавших без вести

Президент Владимир Зеленский возьмет с собой в рабочую поездку в США список украинских пленных, политзаключенных и пропавших без вести. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.



«Я знаю, что президенту готовили все эти списки: всех и пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. Знаю, что президент отвезет их в Америку. Знаю, что все эти вопросы будут там подниматься и обсуждаться», — сказала она в эфире телеканала «Украина 24».



Визит Зеленского в США будет проходить 30 августа и 1 сентября. Встреча с американским коллегой Джозефом Байденом состоится во второй день визита.