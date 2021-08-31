Денисова назвала потери Украины на Донбассе за август

В течение августа в результате обстрелов со стороны боевиков погибли девять военнослужащих, 28 получили ранения. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



«На протяжении августа из-за нарушений оккупационным контингентом России режима прекращения огня, Украина потеряла 9 своих защитников, 28 были ранены», — написала она.



Денисова призвала международное сообщество повлиять на Россию, чтобы заставить ее соблюдать режим прекращения огня на линии разграничения и нормы международного гуманитарного права.

За прошедшие сутки, 30 августа, на Донбассе было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Вследствие обстрелов один военнослужащий погиб, другой — получил ранения.