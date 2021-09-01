В Украине стипендии студентов увеличат в 1,5-2,5 раза

Кабмин поддержал решение повысить стипендии студентам учреждений профтехобразования, учреждений профессионального предвысшего и высшего образования.



Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Так, в учреждениях профтехобразования стипендии будут увеличены в 2,5 раза, а студенты вузов получат повышение минимум в 1,5 раза.



По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, последнее увеличение стипендий было в ноябре 2017 года, поэтому «назрела настоятельная необходимость повышения социальной защиты учащейся и студенческой молодежи».