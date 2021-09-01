Меркель хочет организовать встречу «нормандской четверки» до конца своей каденции – посол

Канцлер Германии Ангела Меркель перед своим уходом с должности в 2021 году попытается организовать саммит лидеров стран Нормадского формата. Об этом сообщила Чрезвычайный и Полномочный посол Федеративной Республики Германия в Украине Анка Фельдгузен, передает «Радио НВ».



«Канцлер четко сказала во время пресс-конференции (по итогам встречи с президентом Владимиром Зеленским 22 августа, – Ред.), что она до последнего дня будет пытаться организовать [нормандскую] встречу на высшем уровне», – сказала посол.



По ее словам, с позиций трех сторон переговоров возможно оказывать большее давление на российского президента Владимира Путина, и тогда есть вероятность получить результат.



«Меркель хочет организовать встречу до конца ее каденции», – отметила посол.

В «нормандскую четверку» по урегулированию конфликта на востоке Украины входят лидеры Украины, России, Франции и Германии.



Последний саммит на уровне лидеров четырех стран состоялся в декабре 2019 года в Париже.