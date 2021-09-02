Президент США Джо Байден дал личные гарантии относительно введения санкций против газопровода «Северный поток — 2» в случае нарушений и создания опасной ситуации для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам встречи с американским коллегой.



«Пока что мы находимся на той стадии, где президент Байден лично гарантирует, что если со стороны Российской Федерации или со стороны других представителей других сторон "Северного потока — 2″ в случае его запуска, если со стороны этих стран будут нарушены какие-то вещи, которые предусматривают опасную ситуацию из-за энергетических проблем для Украины, США гарантируют введение санкций против "Северного потока −2"», — сказал Зеленский.



Он добавил, что в вопросе энергетической безопасности он получил от Байдена «обобщенную поддержку».



Зеленский подчеркнул что в группе поддержки Украины Конгресса США по вопросу «Северного потока — 2» Украина имеет «стопроцентную и даже больше» поддержку.



В совместном заявлении о стратегическом партнерстве Украины и США, американская сторона подтвердила, что выступает против «Северного потока — 2».



«Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии... с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия», — отмечается в сообщении.



Одной из мер противодействия проекту названо недавнее назначение в США старшего советника по вопросам энергетической безопасности.



Кроме того, правительства двух стран поддержали усилия по «увеличение мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников».