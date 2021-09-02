«ДНР» теперь будет проводить регулярные проверки силовиков

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин инициировал регулярные проверки готовности «органов управления и сил гражданской обороны».



«С целью поддержания постоянной готовности сил и средств к решению задач по разрешению возможных кризисных ситуаций в республике, а также совершенствования практических навыков личного состава министерств и ведомств по ликвидации последствий чрезвычайных и техногенных ситуаций, мною принято решение о проведении регулярных проверок органов управления и сил гражданской обороны под руководством глав министерств и ведомств», — говорится в заявлении Пушилина.



Он отметил, что такое решение принято после проверки эффективности совместных действий «сил и средств гражданской обороны ДНР и ЛНР», которая проходила с 23 по 27 августа.



«Все задействованные силы и средства министерств, ведомств и дежурных служб продемонстрировали высокую организацию взаимодействия, слаженную работу и готовность действовать в условиях экстремальной обстановки», — подчеркнул Пушилин.

«ДНР» и «ЛНР» время от времени проводит проверки «сил и средств», к которым, в частности, привлекает незаконные вооруженные формирования, резервистов, спасателей. Зачастую такие проверки сопровождаются и досмотром местных жителей.