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В МИД РФ хотят добиться эмбарго на поставки вооружения в Украину

02 сентября 2021, 20:21

В МИД РФ хотят добиться эмбарго на поставки вооружения в Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала международное сообщество «добиваться эмбарго на поставки вооружений» в Украину. Об этом она сказала во время брифинга.

Захарова также заявила, что Россия «обеспокоена действиями США и других стран НАТО», направленными на поддержку Украины, в частности, в оборонной сфере. Спикер МИД РФ обосновала свой тезис тем, что в Украине якобы идет гражданская война.

В начале августа президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказывать давление на Россию, чтобы та взяла на себя обязательства стороны конфликта на Донбассе. Россия настаивает на том, что на востоке Украины гражданский конфликт, при этом продолжает поддерживать сепаратистские группировки «ЛНР» и «ДНР». Кроме того, жителям ОРДЛО Россия раздает свои паспорта.

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден распорядился выплатить Украине до $60 млн на оборону и военное образование в целях защиты от российской агрессии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что считает военную помощь, обещанную Соединенными Штатами Украине, «опасной» для России.

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