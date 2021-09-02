Кремль недоволен выделением военной помощи США Украине

В Кремле негативно восприняли информацию о выделении США военной помощи Украине. Это следует из заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.



«Мы также обратили внимание на планы по оказанию военной помощи США Украине. Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке. Это очень опасно», — приводит слова Пескова «РИА Новости».



Представитель Кремля также посетовал, что Вашингтон не побудил Киев выполнять Минские соглашения.



«Мы не услышали и не увидели каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона, озвученных господину [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, в плане выполнения минских договоренностей. Об этом мы не видели ни одного слова», — сказал Песков.

По итогам визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, США, в частности, объявили о новом пакете помощи в области безопасности в объеме 60 миллионов долларов, который включает бронебойные системы Javelin и прочее оборонное летальное и нелетальное оборудование. Отмечается, что это позволит Украине «более эффективно защищать себя от российской агрессии.



Также в совместном американско-украинском заявлении отмечалось, что США «подтверждают полную поддержку международных усилий, включая те, что используются в нормандской формате, направленных на урегулирование конфликта, развязанного Россией на востоке Украины, дипломатическим путем на основе международного права, включая Уставом ООН». При том о минских соглашениях в заявлении не упоминалось.