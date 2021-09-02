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Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждались — Ермак

02 сентября 2021, 23:01

Замена или отказ от Минского формата на встрече Зеленского и Байдена не обсуждались — Ермак

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден не обсуждали вопрос отказа от Минского формата переговоров по Донбассу или замены его на другой. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Право на власть».

«Замена Минского формата или отказ от Минского формата не обсуждались, но рассматривался вопрос привлечения США к глобальному решению вопроса безопасности Украины. Это касается вопроса и "Северного потока-2", потому что позиция Украины это не коммерческий вопрос, это вопрос, касающийся национальной безопасности Украины», — заявил Ермак в эфире программы.

Отвечая на вопрос о возможном участии США в переговорах с Украиной и Россией по Донбассу, Ермак сказал, что любые переговоры произойти могут, когда на это есть согласие сторон и есть желание остановить войну в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в США. Вчера, 1 сентября, глава государства встречался с президентом США Джо Байденом.

По итогу переговоров было заявлено, что Штаты планируют выделить Украине до конца текущего года 463 миллиона долларов на реализацию реформ. Кроме того, $45 млн выделят на гуманитарную помощь украинцам, в том числе тех, кто пострадал в результате конфликта на Донбассе.

Также президента встретился с генеральным директором Apple Тимом Куком.

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