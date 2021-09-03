Почти 2 700 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За четверг, 2 сентября, в Украине выявили 2 693 новых случая заражения коронавирусом, что на 216 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 1 112 пациентов, а 45 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 293 541 человека. Из этого числа выздоровели 2 210 866 пациентов, а умерли от осложнений — 53 922 человека.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (321), Одесской (236), Харьковской (231), Львовской (213) и Днепропетровской (191) областях.



Вчера провели 52 375 тестирований.