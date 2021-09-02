Почти 2500 случаев коронавируса выявили в Украине за сутки

За среду, 1 сентября, в Украине выявили 2 477 новых случаев заражения коронавирусом, что на 402 случая больше, чем днем ранее. При этом выздоровел 889 пациентов, а 44 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 290 848 человек. Из этого числа выздоровели 2 209 754 пациента, а умерли от осложнений — 53 877 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (309), Харьковской (224), Львовской (183), Черновицкой (148) и Одесской (139) областях.



Вчера провели 53 715 тестирований.