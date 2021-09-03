Арестович: Украина слезла с крючка Минских соглашений

Тот факт, что выполнение Минских соглашений не стояло в повестке переговоров украинской и американской сторон в Белом доме является поражением Кремля. Об этом заявил советник главы Офиса президента, спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».



Арестович напомнил, слова главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Россия не позволит президенту Владимиру Зеленскому и Украине «сняться с крючка Минских соглашений».



«Этого "крючка" больше не существует. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на этом крючке», — заявил Арестович.



По его словам, все стороны говорят о модернизации Минских соглашений через изменение или добавление стратегических вопросов, которые полностью изменят их повестку.



«Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка Минских соглашений. Владимир Владимирович [Путин], и вам тоже большой привет на эту тему. Это огромное наше достижение », — подчеркнул Арестович.



Отвечая на вопрос, почему не было объявлено, войдут ли США в какие-то другие форматы, которые должны появиться после «снятия с крючка Минских соглашений», советник руководителя ОП пообещал, что такие варианты будут озвучены позже.



«До окончательного дипломатического решения вопроса не озвучиваются ни варианты, ни содержание переговоров. Я думаю, что президент приедет — и будет ряд информационных заявлений. Мы привезли пять вариантов решения различных проблем», — утверждает Арестович.

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявил, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден не обсуждали вопрос отказа от Минского формата переговоров по Донбассу или замены его на другой.



В свою очередь в Кремле посетовали, что Вашингтон не побудил Киев выполнять Минские соглашения.