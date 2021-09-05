Около 1400 случаев коронавируса выявили в Украине за субботу

За субботу, 4 сентября, в Украине выявили 1 379 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 235 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 407 пациентов, а 17 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 297 534 человек. Из этого числа выздоровели 2 212 720 пациентов, а умерли 53 983 человека.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (144), городе Киев (141), Днепропетровской (132), Черновицкой (124) и Одесской (90) областях.



Вчера провели 34 945 тестирований.