Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Нидерландах возобновляется суд в деле о сбитом МН17. Выступят родные погибших

06 сентября 2021, 08:55

В Нидерландах возобновляется суд в деле о сбитом МН17. Выступят родные погибших

В Нидерландах возобновляется судебный процесс в деле о сбитом в небе над Донбассом «Боинге» рейса МН17. Слово будет предоставлено родным и близким погибших, которые намерены рассказать суду о своем горе и последствиях катастрофы.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

В Нидерландах этот процесс уже назвали «историческим и беспрецедентным» — впервые в истории судопроизводства страны к суду обратятся более 90 родственников погибших. Ожидается, что это будет самый эмоциональный момент в слушаниях.

Родные жертв катастрофы будут говорить в суде в течение трех недель с небольшими перерывами. Ожидается, что к суду обратятся не только представители Нидерландов, но и Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Великобритании и Индонезии. Для тех, кто намерен физически присутствовать в судебном комплексе, в Схипхоле оборудована специальная комната, те, кто не сможет прибыть на слушания, выступят посредством видеосвязи, либо предоставят видеозапись. Учитывая, что большинство выступающих будут говорить на нидерландском языке, суд обеспечит перевод с немецкого и английского.

Адвокат родных погибших Питер Лангстрат предположил, что если каждый из желающих родственников будет говорить 15-20 минут, то понадобиться время, чтобы занять место в зале и еще дополнительное время на возможные эмоциональные моменты, то для каждого необходимо зарезервировать 25-30 минут. «Это [выступление родственников] будет трудно не только для выступающих, но и для присутствующих. Принимая все во внимание, выглядит так, что в день сможет выступить десять человек», — подсчитал Лангстрат.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.

В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании. 

Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.

Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.

В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию  в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.

Читайте также:

Семь лет назад в небе над Донбассом сбили «Боинг» MH17. Что известно о трагедии на данный момент

Еще по теме

Прочее
MH17
Места
Нидерланды

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:21
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
21:47
Главные новости Донбасса за неделю
19:56
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 6 сентября: правила проезда
18:38
В Донецке случился пожар, пострадал мужчина
14:49
Путин готов встретиться с Зеленским, но тему Крыма обсуждать отказывается
09:15
«ЛНР» сообщила о 8 смертях от коронавируса за сутки
21:45
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
12:58
«Л-ДНР» уже не скрывают, что голосование в Госдуму РФ будут проводить в «инфоцентрах»
11:58
«ЛНР» заявила, что на День Луганска приостановили только одно ковидное ограничение
11:37
«ДНР» подтвердила 514 новых случаев COVID-19, умерли 40 человек за сутки
09:58
«ЛНР» сообщила о почти сотне заболевших ковидом и 11 умерших за сутки
09:06
Закончился курортный сезон: «ДНР» убрала блокпосты в Новоазовском районе, но не все
21:45
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 3 сентября
15:29
«ЛНР» будет регулярно проверять «силы гражданской защиты» следом за «ДНР»
13:23
КПВВ «ДНР» под Донецком не будет работать 17 и 24 сентября
все новости
12:10
Глава МВД назвал самоубийство предварительной причиной гибели мэра Кривого Рога
11:30
На Луганщине выявили еще 13 заболевших ковидом, на Донетчине — 12
10:38
В ближайшее время Украина перейдет в «желтую» зону карантина, предупредили в МОЗ
09:52
«Мы не прячемся». Глава МИД заявил о готовности Зеленского к встрече с Путиным
09:27
«ЛНР»: 111 заболевших и 6 умерших от ковида за сутки
08:55
В Нидерландах возобновляется суд в деле о сбитом МН17. Выступят родные погибших
08:38
Глава МИД Украины исключил возможность визита Байдена в этом году
08:15
Только 773 случая коронавируса выявили в Украине за воскресенье
07:51
На Донбассе зафиксировали новые обстрелы
22:21
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
21:47
Главные новости Донбасса за неделю
19:56
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 6 сентября: правила проезда
18:38
В Донецке случился пожар, пострадал мужчина
17:40
На Донбассе сутки соблюдается режим тишины
15:54
Регионы готовы к старту отопительного сезона почти на 80%
все новости
ВИДЕО
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
05 сентября, 22:21
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
04 сентября, 21:45
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция