В Нидерландах возобновляется суд в деле о сбитом МН17. Выступят родные погибших

В Нидерландах возобновляется судебный процесс в деле о сбитом в небе над Донбассом «Боинге» рейса МН17. Слово будет предоставлено родным и близким погибших, которые намерены рассказать суду о своем горе и последствиях катастрофы.



Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



В Нидерландах этот процесс уже назвали «историческим и беспрецедентным» — впервые в истории судопроизводства страны к суду обратятся более 90 родственников погибших. Ожидается, что это будет самый эмоциональный момент в слушаниях.



Родные жертв катастрофы будут говорить в суде в течение трех недель с небольшими перерывами. Ожидается, что к суду обратятся не только представители Нидерландов, но и Австралии, Малайзии, Новой Зеландии, Канады, Германии, Великобритании и Индонезии. Для тех, кто намерен физически присутствовать в судебном комплексе, в Схипхоле оборудована специальная комната, те, кто не сможет прибыть на слушания, выступят посредством видеосвязи, либо предоставят видеозапись. Учитывая, что большинство выступающих будут говорить на нидерландском языке, суд обеспечит перевод с немецкого и английского.



Адвокат родных погибших Питер Лангстрат предположил, что если каждый из желающих родственников будет говорить 15-20 минут, то понадобиться время, чтобы занять место в зале и еще дополнительное время на возможные эмоциональные моменты, то для каждого необходимо зарезервировать 25-30 минут. «Это [выступление родственников] будет трудно не только для выступающих, но и для присутствующих. Принимая все во внимание, выглядит так, что в день сможет выступить десять человек», — подсчитал Лангстрат.

«Боинг» авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 «Амстердам — Куала-Лумпур», сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту самолета находились 298 человек, все они погибли.



В марте 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в трагедии рейса МН17 Малазийских авиакомпании.



Слушания проходят в отсутствие обвиняемых — трех граждан России и одного украинца — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского, Олега Пулатова и Леонида Харченко.



Международная следственная группа пришла к выводу , что комплекс «Бук», из которого сбили «Боинг», принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО, базирующейся в российском Курске. Власти России свою причастность к трагедии отрицают.



В мае 2018 года власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в причастности к крушению «Боинга» MH17 над Донбассом.