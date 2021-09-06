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МОЗ: Работа учебных заведений в «желтой» зоне возможна при 80% вакцинированного персонала

06 сентября 2021, 12:54

МОЗ: Работа учебных заведений в «желтой» зоне возможна при 80% вакцинированного персонала

Министерство здравоохранения обнародовало критерии перехода учебных заведений на дистанционную форму работы в зависимости от ситуации с коронавирусом в регионах Украины.

Как сообщается на сайте Минздрава, при «зеленом» уровне эпидопасности посещение учебных заведений разрешено в обычном режиме. При этом обязательным остается соблюдение противоэпидемических мер.

При «желтом» и «оранжевом» уровне эпидопасности посещать учебное заведение можно при условии, если в нем вакцинировано не менее 80% персонала. Образовательный процесс проходит как дистанционно, так и непосредственно в учебном заведении с соблюдением противоэпидемических требований. Решение об организации образовательного процесса принимает педагогический совет в рамках действующего законодательства.

В «красной» зоне карантина посещать учебные заведения запрещено всем, кроме воспитанников садиков, специальных учебных заведений и учащихся 1-4 классов школ при условии, если в заведении вакцинировано не менее 80% персонала.

Сейчас вся Украина находится в «зеленой» зоне карантина. Однако, как сообщил главный сантираный врач Игорь Кузин, в ближайшее время Украина перейдет в «желтую» зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

При этом уровень вакцинации большинства учебных заведений Украины остается недостаточным. По данными Минобразования, перед началом учебного года полностью вакцинированы от ковида 29% коллективов школ. Еще 23% вакцинированы одной дозой.

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