В ближайшее время Украина перейдет в «желтую» зону карантина, предупредили в МОЗ

В ближайшее время Украина перейдет в «желтую» зону карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в подавляющем большинстве регионов. Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин.



«В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны. Мы будем вынуждены ввести "желтую", где, например, будут более жесткие ограничения по посещению массовых мероприятий или спортзалов», — сказал он в эфире телеканала «1+1».



Переход к «желтой» зоне Кузин назвал «условной тревогой о том, что количество потенциальных новых случаев будет расти в ближайшее время».



Вместе с тем главный санврач отметил, что пока речи о локдауне нет, как и нет пока какой-то конкретной цифры, при которой в Украине могут ввести самый жесткий карантин.



При этом Кузин считает, что локдауна в этом сезоне избежать не удастся. Согласно его прогнозу, «красный» уровень эпидемиологической опасности наступит не раньше ноября.

В начале августа Кабмин продлил действие адаптивного карантина до 1 октября.