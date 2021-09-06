Украина с 13 сентября может перейти в «желтую» зону карантина. Ляшко назвал ограничения

В следующий понедельник, 13 сентября, Украина может перейдет в «желтую» зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала «Украина 24».



По его словам, в Украине превышены показатели, по которым страна может перейти в «желтую» зону. В связи с этим Минздрав подал ходатайство в Кабинет министров о переходе на другой уровень эпидемической опасности.



«На этой неделе состоится комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая рассмотрит наше обращение. Скорее всего, со следующего понедельника, 13 сентября, Украина перейдет на "желтый" уровень», — сказал министр.



Министр объяснил, что согласно постановлению, на желтый уровень переходит сразу вся Украина. Если местами происходит ухудшение до «оранжевого» или «красного уровня», то страна переходит к региональному делению на зоны. Сейчас опасности перехода на «оранжевый» или «красный» уровень нет ни в одном регионе Украины.



При переходе в «желтую» зону в Украине установят дополнительные ограничения, которые касаются прежде всего массовых мероприятий.



Как и в «зеленой» зоне, в «желтой» нужно обязательно носить маски в общественных местах и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. Также запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 м²;

заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;

заполненность спортзалов и фитнес-центров не более 1 человека на 10 м²,

ограничения по времени работы заведений отсутствуют.

При этом дополнительных ограничений по движению общественного транспорта в «желтой» зоне нет. Однако возможны изменения в работе учебных заведений. Ляшко напомнил, что в «желтой» зоне обучение в очном формате могут продолжать те заведения, где минимум 80% персонала вакцинированы от коронавируса.



По словам министра, будут учитываться не только полностью вакцинированные работники, но и те, которые получили первую дозу.



Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от коронавируса.

Ранее скорый переход Украины в «желтую» зону карантина анонсировал главный сантиарный врач Игорь Кузин. Также он прогнозирует, что локдаун в Украине введут не раньше ноября.