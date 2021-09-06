В Балтийском море завершили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG.



«6 сентября специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода "Северный поток — 2″, после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в немецких водах», — отмечается в сообщении.



Там добавили, что после этого будет осуществлена стыковка идущей от берега Германии секции газопровода с тянущейся из вод Дании секцией.



В компании отметили, что затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до конца текущего года.

Для начала работы газопровода его еще необходимо сертифицировать. При этом европейское законодательство запрещает поставщику газа владеть трубопроводами и монопольно поставлять по ним газ. Таким образом, российский «Газпром» будет ограничен в доступе к газопроводу.



По мнению экспертов, эти правила будут стоить «Северному потоку – 2» дополнительных времени и денег, но не остановят его завершение.



«Северный поток — 2» проходит по дну Балтийского моря из России в Германию в обход Украины, Польши, Беларуси и других транзитных государств.



В случае запуска «Северного потока — 2» Украина рискует потерять порядка 2 миллиардов долларов от транзита российского газа в Европу. Действующее соглашение на транзит заканчивается в 2024 году.