Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО работать в Россию — ВПГ

Массовая трудовая миграция горняков из отдельных районов Донбасса обусловлена низкой заработной платой и регулярными задержками выплат зарплаты. Об этом сообщает «Восточная правозащитная группа».



По подсчетам правозащитников, 17,3 тысячи работников угольной отрасли из неподконтрольных Украине районов Луганской и Донецкой областей уехали на работу в РФ. По информации организации, массовый выезд шахтеров в Россию связан с несколькими причинами.



На угольных предприятиях неподконтрольной части Донбасса заработную плату получают со значительными задержками. К тому же, в среднем она составляет всего 250-300 долларов, что меньше в сравнении с зарплатами в РФ.



«Условия труда шахтеров в ОРДЛО — ужасны. Оккупанты не заботятся о мерах безопасности на угольных предприятиях, в развитие охраны труда не вкладываются средства, а оборудование на шахтах в основном устаревшее и изношенное», — подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что российский промышленный холдинг «Колмар» (Якутия), специализирующаяся на добыче угля, перевез 2 тысячи шахтеров и их семьи из неподконтрольной части Донбасса в Россию.