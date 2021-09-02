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Российская угольная компания переселила 2 тысячи шахтеров из ОРДЛО в Якутию

02 сентября 2021, 14:35

Российская угольная компания переселила 2 тысячи шахтеров из ОРДЛО в Якутию

Российский промышленный холдинг «Колмар» перевез 2 тысячи шахтеров из Донбасса в Якутию. Об этом сообщил глава компании Артем Левин, выступая на Восточном экономическом форуме, передает российский «РБК».

Левин заявил, что в холдинге приняли решение постепенно избавиться от вахтового метода и перевезли в Якутию донбасских шахтеров вместе с семьями.

«В "Колмар" помогли им с российскими паспортами и поселили в Нерюнгри», – уточнил Левин.

Очевидно, речь идет о шахтерах с временно неподконтрольной украинской власти части Донбасса, поскольку на сайте компании есть специальный раздел по трудоустройству «граждан Украины и республик Донбасса».

За последние годы процесс трудоустройства донбасских шахтеров в Якутии  ускорился, поскольку в 2016 году руководство «Колмара» сообщало о том, что холдинг принял на работу только 200 шахтеров из Донбасса, и уже за пять лет это количество увеличилось в 10 раз.

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