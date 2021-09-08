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В Кремле отрицают официальную принадлежность к РФ форума «Защитники России», который прошел в ОРДО

08 сентября 2021, 18:07

В Кремле отрицают официальную принадлежность к РФ форума «Защитники России», который прошел в ОРДО

Форум «Защитники России», который проводила сегодня группировка «ДНР», не имеет официальной принадлежности к Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он утверждает, что «не связанные с российскими вооруженными силами добровольцы всегда были на территории Донбасса», и состоявшийся «съезд ветеранов» не является официальным мероприятием.

«Эти самые люди, скорее, общественное движение, которое не имеет официально никакой принадлежности. Вы знаете, что там всегда были добровольцы, которые не имеют никого отношения к вооруженным силам Российской Федерации», — заявил Песков.

По его словам, «добровольцы» на Донбассе были не только из РФ.

«Добровольцы были не только из России, но и из других стран мира, из европейских государств и так далее. Речь не идет о том, что там много России», — добавил Песков.

Сегодня группировка «ДНР» провела на Саур-Могиле форум «Защитники России», который позиционировался как «съезд ветеранов». Как сообщали СМИ «ДНР», мероприятие «объединит участников боевых действий времен ВОВ, войны в Афганистане, чеченских войн, грузино-абхазской войны, конфликтов в Приднестровье, Южной Осетии и Донбассе».

По сути форум «Защитники России» носил агитационный характер в поддержку российской партии власти «Единая Россия» перед выборами в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября. 

В мероприятии принял участие российский бизнесмен, глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев. Его называют спонсором «русской весны» и группировок «ДНР» и «ЛНР». Главное следственное управление МВД Украины в июле 2014 года возбудило уголовное дело в отношении Малофеева по подозрению в создании вооруженных формирований.

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