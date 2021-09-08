Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В «Единой России» назвали число своих сторонников на Донбассе

08 сентября 2021, 15:23

В «Единой России» назвали число своих сторонников на Донбассе

Порядка 4000 жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российским гражданством стали сторонниками российской партии власти «Единая Россия». Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на слете сторонников в Донецке.

«Рад видеть в этом зале сторонников нашей партии. Как уже было сказано, буквально за последний короткий период более 4000 наших сограждан, имеющих российские паспорта, вступили в ряды сторонников, пополнили наши ряды», — сказал Турчак.

Также было отмечено, что за три месяца в ОРДО было проведено 2 500 мероприятий «по презентации «Единой России». По сути шла агитация за эту партию перед выборами в Госдуму РФ.

Прием заявлений на включение в сторонники партии «Единая Россия» в ОРДЛО начался в середине июля 2021 года.

Статус сторонника партии нужен для вступления в ряды «ЕР». В этом статусе необходимо пробыть не менее полугода. Среди условий — гражданство РФ, возраст не менее 16 лет, а также поддержка политики партии.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Росовской области для них также будет организовано дистанционное голосование.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму. 

Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.

Кроме того, уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории оккупированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации.

Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.

Еще по теме

Организации
единая россия ДНР
Люди
Андрей Турчак

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:15
В партии Путина признали, что Донецк — не Россия
15:23
В «Единой России» назвали число своих сторонников на Донбассе
12:42
«ДНР»: 292 человека заболели COVID-19, 95 умерли
11:45
На Донбасс приехал российский «православный олигарх» Малофеев вместе с «единоросами»
10:24
В центре Донецка заменили огромный баннер «Наш выбор — Россия»
09:21
«ЛНР»: 285 заболевших и 13 умерших от COVID-19
22:42
Просто отвернулись: «ЛНР» провела тренировку «тайного» электронного голосования на выборах в Госдуму РФ
20:55
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 7 сентября
19:12
«ЛНР» объявила 8 сентября днем траура по погибшим горнякам
18:36
«Таможню» между «ДНР» и «ЛНР» ликвидируют с 1 октября
16:29
СБУ разоблачила канал поставки метадона в Донецк
15:26
«ДНР»: 457 заболевших и 62 умерших от ковида за сутки
13:03
Шахтеры массово уезжают из ОРДЛО работать в Россию — ВПГ
12:59
Проблема с мусором в Макеевке: «Мэр» ответил, что не хватает машин и пожаловался на выброшенные диваны
11:02
Правозащитники рассказали о причинах аварии на шахте «ЛНР»
все новости
16:18
Еще один гражданин Чехии осужден к 20 годам тюрьмы за терроризм на Донбассе
16:15
В партии Путина признали, что Донецк — не Россия
15:23
В «Единой России» назвали число своих сторонников на Донбассе
14:51
Рада не поддержала обращение к США о признании Украины основного союзника вне НАТО
13:48
Госкомиссия рассмотрит установление «желтого» уровня карантина в Украине. Минздрав предложил преференции вакцинированным
13:00
Рада призвала мир не признавать выборы в Госдуму РФ из-за участия жителей Донбасса и Крыма
12:48
48 громад Донецкой области могут получить по 100 тысяч гривен на свое развитие
12:42
«ДНР»: 292 человека заболели COVID-19, 95 умерли
11:45
На Донбасс приехал российский «православный олигарх» Малофеев вместе с «единоросами»
11:16
Ковид на Донбассе: За сутки 243 человека заболели и 13 умерли
10:51
На Дне рождения Татарова были правоохранители, связанные с расследованием его дела
10:24
В центре Донецка заменили огромный баннер «Наш выбор — Россия»
09:50
CNN: США знали об операции Украины по задержанию «вагнеровцев»
09:27
В Украине сделали более 10 миллионов прививок от коронавируса
09:21
«ЛНР»: 285 заболевших и 13 умерших от COVID-19
все новости
ВИДЕО
Как отдыхает дочь главы «ДНР»? Дайджест НД ►
05 сентября, 22:21
С чем Зеленский вернулся из США и кто устроил очередное обострение. Донбасс сегодня ►
04 сентября, 21:45
Обострение на Донбассе портит праздники. Дайджест НД ►
29 августа, 21:12

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция