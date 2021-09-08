В «Единой России» назвали число своих сторонников на Донбассе

Порядка 4000 жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российским гражданством стали сторонниками российской партии власти «Единая Россия». Об этом заявил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на слете сторонников в Донецке.



«Рад видеть в этом зале сторонников нашей партии. Как уже было сказано, буквально за последний короткий период более 4000 наших сограждан, имеющих российские паспорта, вступили в ряды сторонников, пополнили наши ряды», — сказал Турчак.



Также было отмечено, что за три месяца в ОРДО было проведено 2 500 мероприятий «по презентации «Единой России». По сути шла агитация за эту партию перед выборами в Госдуму РФ.



Прием заявлений на включение в сторонники партии «Единая Россия» в ОРДЛО начался в середине июля 2021 года.



Статус сторонника партии нужен для вступления в ряды «ЕР». В этом статусе необходимо пробыть не менее полугода. Среди условий — гражданство РФ, возраст не менее 16 лет, а также поддержка политики партии.

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Росовской области для них также будет организовано дистанционное голосование.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму.



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Кроме того, уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории оккупированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации.



Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.