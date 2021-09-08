На Донбасс приехал российский «православный олигарх» Малофеев вместе с «единоросами»

Константин Малофеев на Саур-Могиле. Фото: VK

Российский бизнесмен, глава группы компаний «Царьград» Константин Малофеев приехал на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Сегодня он принимает участие в мероприятиях группировки «ДНР» по случаю Дня освобождения Донбасса от немецких войск в 1943 году.



Так, Малофеев приехал на Саур-Могилу, где состоялся форум «Защитники России», который позиционировался как «съезд ветеранов». Как сообщали СМИ «ДНР», мероприятие «объединит участников боевых действий времен ВОВ, войны в Афганистане, чеченских войн, грузино-абхазской войны, конфликтов в Приднестровье, Южной Осетии и Донбассе».



По сути форум «Защитники России» носил агитационный характер в поддержку российской партии власти «Единая Россия» перед выборами в Госдуму, которые пройдут 17-19 сентября. На сцене форума была размещена эмблема партии, а зрителей окружали флаги «Единой России».

На форуме выступил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак и другие представители партии, включая бывшего «премьера ДНР» Александра Бородая, который баллотируется в Госдуму от Ростовской области.



После форума состоялось возложение цветов.

Малофеев шел сразу после уже упомянутого Турчака, главы «ДНР» Дениса Пушилина и главы самопровозглашенной Южной Осетии Анатолия Бибилова.

На своей странице во «ВКонтакте» Малофеев также сообщил, что на Саур-Могиле поучаствовал в высадке «Русского леса».

Ранее Малофеев никогда не посещал Донбасс публично. На сайте его телеканала «Царьград» утверждается, что он до настоящего момента в охваченном конфликте регионе не бывал.

Российского бизнесмена Константина Малофеева называют спонсором «русской весны» и группировок «ДНР» и «ЛНР». Главное следственное управление МВД Украины в июле 2014 года возбудило уголовное дело в отношении российского бизнесмена по подозрению в создании вооруженных формирований.



Против Малофеева Запад ввел санкции, в частности, он был внесен в «кремлевский список» США.



Малофеев считает себя религиозным человеком. Из-за этого в медиа его часто называют «православным олигархом».