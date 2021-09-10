В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о возможной полномасштабной войне с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной полномасшабной агрессии РФ в Украине, передает ТАСС.



По его словам, в Кремле «с сожалением» восприняли заявление Зеленского о возможности полноценной войны между Россией и Украиной.



Песков также назвал «апокалиптичными» предположения Зеленского о возможности войны РФ и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на форуме Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming 2021, что существует возможность полномасштабной войны с Россией. Он подчеркнул, что это будет самой большой ошибкой Москвы, и никогда не будет больше добрососедства между Украиной и Россией с Беларусью.