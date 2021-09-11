Ермак: «Северный поток-2» нужно рассматривать в «нормандском формате»

Вопрос «Северного потока-2» и транзита российского газа через украинскую территорию должен быть вынесен на рассмотрение «нормандского формата», поскольку относится к сфере безопасности Украины, считает глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Мы рассматриваем вопрос "Северного потока" исключительно как вопрос общей безопасности Украины. … И потому мы уже несколько раз, я говорю об этом с коллегами во время видеоконференций "нормандского формата", мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к "нормандскому формату" рассмотрение и этих вопросов», – сказал Ермак на конференции YES Brainstorming в Киеве 11 сентября.



Он подчеркнул, что сохранение транзита газа из РФ через Украину является предохранителем, который сдерживает возможную масштабную агрессию со стороны России.



«Поэтому, возвращаясь к общеполитическому вопросу "Северного потока", я считаю, что есть полная возможность и у наших коллег поддержать позицию Украины касательно рассмотрения этого вопроса на "нормандском формате", касательно привлечения США к урегулированию конфликта и прекращения войны на Донбассе», – добавил он.



Украина настаивает на закреплении «на бумаге» международных гарантий в случае злоупотребления Россией «Северным потоком-2».