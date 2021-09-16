Венецианская комиссия приняла к рассмотрению законопроект об олигархах

Европейская комиссия «За демократию через право» (Венецианская комиссия) приняла запрос Украины на рассмотрение и оценку законопроекта об олигархах.



Об этом говорится на сайте комиссии.



«Письмом от 10 сентября 2021 года спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по законопроекту "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархи)"», — говорится в сообщении.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просила председателя парламента Дмитрия Разумкова направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.



Несмотря на то, что спикер Рады Дмитрий Разумков заявлял, что парламент может проголосовать закон без выводов Венецианской комиссии, 10 сентября законопроект все же был передан ей на рассмотрение.



Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект №5599.



Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, в документе говорится о создании Реестра олигархов.



Ко второму чтению законопроекта подано 1230 поправок.