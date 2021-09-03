СМИ: Денисова хочет, чтобы законопроект об олигархах проверила Венецианская комиссия

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова просит Председателя парламента Дмитрия Разумкова направить законопроект об олигархах на проверку в Венецианскую комиссию.



Об этом Укринформу сообщили источники в парламенте.



Так, в письме Денисова просит Разумкова направить законопроект № 5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» на проверку в Венецианскую комиссию из-за того, что он может противоречить нормам Конституции Украины.



Верховная Рада 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект № 5599.



Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, в документе говорится о создании Реестра олигархов.



Ко второму чтению законопроекта подано 1230 поправок.