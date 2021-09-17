СНБО: Бюджет на безопасность и оборону в Украине увеличат до 5,95% ВВП

Финансирование сектора безопасности и обороны в государственном бюджете на 2022 год будет увеличено. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге в пятницу.



Он отметил, что несмотря на сложное положение с бюджетом, когда все министерства и ведомства нуждаются в дополнительном финансировании, президентом Украины принято решение об увеличении финансирования сектора безопасности и обороны по сравнению с 2021 годом.



«Если у нас в 2021 году сектор безопасности и обороны финансируется с позиции 5,93% ВВП, то эта позиция будет увеличена, и в 2022 году будет утверждено в бюджете страны, согласно решению СНБО, 5,95% ВВП на сектор безопасности и обороны, что составит 319,4 млрд грн», — сказал Данилов.



По его словам, эти средства будут направлены прежде всего на увеличение денежного обеспечения военных, полицейских, а также на жилье для ветеранов и военнослужащих.



«Кроме того, все программы, которые были утверждены СНБО, — ракетные программы, программы по новым видам вооружения, по военно-морским силам, программы по разведке — будут профинансированы на 100%», — добавил секретарь СНБО.