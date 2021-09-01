«Укроборонпром» в США заключил три соглашения на 2,5 миллиарда долларов

Госконцерн «Укроборонпром» по результатам переговоров заключил три соглашения о сотрудничестве на общую сумму 2,5 млрд долларов по совместным разработкам, поставкам продукции и созданию новых производственных мощностей.



Об этом сообщает пресс-служба концерна.



Так, в рамках визита «Укроборонпром» договорился с американской Lockheed Martin Corporation о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ, организации исследований и разработок.



Также концерн начал сотрудничать с Harris Global Communications Inc., входящей в группу L3Harris Technologies, которая является одним из мировых лидеров оборонных технологий. Подписанное соглашение, в частности, предусматривает реализацию совместных проектов по поставкам продукции в Украине, ее дальнейшую интеграцию в воздушные, наземные и морские системы.



Вместе с DAY & ZIMMERMANNLONE STAR LLC стороны подписали соглашение о разработке проектов по модернизации и созданию новых производственных мощностей с привлечением иностранного капитала для предприятий «Укроборонпрома».



«Достигнутые договоренности и подписанные соглашения выводят на новый этап сотрудничества между нашими странами в сфере ОПК и подтверждают заинтересованность американских партнеров в сотрудничестве с украинской оборонкой», — комментирует глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Президент Украины Владимир Зеленский и ряд высокопоставленных чиновников страны находятся с визитов в Соединенных Штатах Америки.