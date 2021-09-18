В Конгрессе США предлагают увеличить военную помощь Украине

В Конгрессе США предлагают увеличить размер военной помощи для Украины до 300 млн долларов. Это на 50 млн долларов больше помощи в предыдущем году. Об этом сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.



«Благодарны конгрессменам и сенаторам за предложение увеличить размер помощи в безопасности Украине до 300 млн долларов в оборонном бюджете США на 2022. Очень надеемся, что выделение этой суммы будет согласовано и утверждено обеими палатами Конгресса США», — написала Маркарова.

Ранее издание Politico сообщило, что Украина может получить от США новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome («Железный купол»).



До конца года Украина получит в рамках военной помощи США системы Javelin.