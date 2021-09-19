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Россия создает препятствия для проведения обмена — Гармаш

19 сентября 2021, 13:16

Россия создает препятствия для проведения обмена — Гармаш

Россия не заинтересована в проведении обмена удерживаемыми лицами и «придумала новую возможность» блокировки процесса.

Об этом заявил представитель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш в интервью «Радио Свобода».

«Сначала они хотели, чтобы мы процессуально очистили людей, которых уже отдали им. Они блокировали следующие обмены, требуя от нас процессуальной очистки... сейчас они придумали новую возможность блокировки обмена. Это то, что они присылают Пирогову на гуманитарную подгруппу. Мы не ведем переговоры с террористкой (осуждена украинскими правоохранителями по статье терроризм — ред.) Майей Пироговой, с ее участием. Они специально ее присылают, для того, чтобы заблокировать работу подгруппы», — сказал Гармаш.

В июле омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 405 граждан Украины находятся в местах лишения свободы в России и на неподконтрольных украинских территориях. В частности, по ее данным, Россия преследует по политическим мотивам 93 крымских татар.

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что после выборов в Государственную думу РФ произойдет радикализация политики Кремля в отношении Украины. Он также заявил, что Россия не будет присоединять оккупированный Донбасс, как Крым, поскольку это не нужно президенту РФ Владимиру Путину.

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