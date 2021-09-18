Путин никогда не присоединит ОРДЛО к России — представитель украинской делегации в ТКГ

Россия не будет присоединять оккупированный Донбасс, как Крым, поскольку это не нужно президенту РФ Владимиру Путину. Такое мнение высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в интервью «Радио Свобода».



«Можно вводить новый термин — гибридная аннексия. Если до этого мы употребляли слово "оккупация", то сейчас это гибридная аннексия, поскольку действительно уже полностью вовлекаются и в экономический, и в политический процесс жители этих территорий», — отметил Гармаш.



Он подчеркнул, что Путин никогда не присоединит ОРДЛО, и сейчас на Донбассе реализуется «абхазский» или «южноосетинский» сценарий.



«Когда раздавались российские паспорта и не присоединялись эти территории к России. В случае, когда, помним, Грузия попыталась освободить эти территории, Россия признала их, эти "республики", квазигосударственные образования, и фактически законсервировала конфликт на долгие годы. То есть Путин заинтересован в Донбассе как в кровоточащей ране для Украины, либо в такой форме, как сейчас, либо в форме признания их субъектности. Но забирать их к себе он не будет», — считает представитель украинской делегации в ТКГ.



Он также добавил, что вся кампания на Донбассе не выгодна самой России, ее народу и бизнесу, поскольку страна несет большие потери и убытки от этого, а выгодна лично Путину для сохранения своего режима и попыток лишить Украину независимости.