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Гармаш: После выборов произойдет радикализация политики РФ по отношению к Украине

18 сентября 2021, 16:03

Гармаш: После выборов произойдет радикализация политики РФ по отношению к Украине

Представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш считает, что после выборов в Государственную думу РФ произойдет радикализация политики Кремля в отношении Украины. Об этом он сказал в интервью «Радио Свобода».

«Нам предстоит радикализация, еще больше конфронтация государственных органов России, Госдумы, в частности, в отношении Украины. Соответственно будет информационный рынок России настроен еще больше против Украины, будут настраивать население против Украины. И, наверное, Путину для чего-то это нужно», — сказал Гармаш.

Он отметил, что организацией голосования в ОРДЛО Россия снова просто использует жителей Донбасса.

«Они проголосуют (жители ОРДЛО — Ред.) или же за них нарисуют так, как надо Путину, конечно. А там монопольно агитация ведется только за "Единую Россию". Кстати, опять же агитация — это избирательная кампания, она происходит на территории Украины», — сказал представитель украинской делегации в ТКГ.

По его словам, замглавы украинской делегации в ТКГ вице-премьер Алексей Резников задал вопрос российскому представителю Борису Грызлову по поводу участия жителей оккупированных территорий в российских выборах.

«Грызлов ответил, что выборы в Госдуму не относятся к Минским соглашениям и перевел разговор на другую тему, и все. У них такая манера общения», — рассказал Гармаш.

17 сентября в России началось голосование на выборах в Государственную думу, которое продлится до 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.

Голосуют жители неподконтрольной Украине части Донбасса как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.

Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.

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