В России посчитали, сколько жителей ОРДЛО проголосовали на выборах в Госдуму

В России насчитали более 150 тысяч жителей ОРДЛО, проголосовавших на выборах в Госдуму РФ. Эту цифру озвучил член Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Вышинский на брифинге в воскресенье, передает ТАСС.



По его словам, около 150 тысяч жителей Донбасса с российскими паспортами проголосовали дистанционно.



«По той информации, которую предоставляет ЦИК, ее можно получить эмпирическим путем <…> на 15:45 проголосовало больше 150 тысяч человек. Эта цифра очень примерная, показывает, как дистанционно голосовал Донбасс», — сказал он.



Кроме того, по его словам, жители Донбасса могли проголосовать на 15 избирательных участках в Ростовской области.



«Поток огромный. Больше 1,4 тысячи рейсов — примерно 800 из ДНР и 600 из ЛНР было организовано в течение трех дней, чтобы люди могли приехать и лично проголосовать», — сказал Вышинский.



В то же время точное число проголосовавших физически не называется.

17 сентября в России началось голосование на выборах в Государственную думу, которое продлится до 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.



Голосуют жители неподконтрольной Украине части Донбасса как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.



Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.