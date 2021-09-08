Рада призвала мир не признавать выборы в Госдуму РФ из-за участия жителей Донбасса и Крыма

Верховная Рада Украины приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей оккупированной части Донбасса и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.



За соответствующий законопроект было отдано 318 голосов на заседании в среду.



Украинский парламент призвал Совет безопасности и Генеральную ассамблею ООН, ОБСЕ, Европейский Союз, НАТО, другие международные организации, парламентские ассамблеи, иностранные парламенты и правительства применить все необходимые меры, чтобы «предостеречь органы власти и оккупационную администрацию Российской Федерации от проведения выборов в Государственную Думу на временно оккупированной территории Украины — в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, и исключить участие в выборах граждан Украины, которые проживают на оккупированной части Донбасса».



Если Россия свои выборы на Донбассе и в Крыму все же проведет, то Рада призвала международное сообщество не признавать их легитимность.



Также Рада призвала международных партнеров применить санкции против «представителей органов власти и оккупационной администрации Российской Федерации, которые привлекают граждан Украины на оккупированных территориях к выборам в Государственную Думу, и тем самым нарушают суверенитет Украины».

Выборы в Госдуму РФ пройдут 17-19 сентября. Россия впервые решила привлечь к голосованию жителей Донбасса с российскими паспортами. Помимо голосования на участках в Росовской области для них также будет организовано дистанционное голосование.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» ведут активную кампанию по регистрации местных жителей с российскими паспортами на портале «Госуслуги». Это необходимо для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в Госдуму.



Также организована агитация за российскую партию власти «Единая «Россия», которая получила монопольное положение в ОРДЛО.



Кроме того, уже не в первый раз Россия организовывает голосование на территории оккупированного Крыма. Результаты предыдущих выборов не признавали многие страны и международные организации.



Свой протест против участия жителей оккупированных территорий в российских выборах выразил МИД Украины. В ведомстве предупредили, что Украина и международное сообщество не признают результаты голосования.