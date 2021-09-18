Правозащитник рассказал, сколько жителей ОРДЛО проголосовали в первый день выборов в России

В первый день выборов, 17 сентября, в России проголосовали около 80 тысяч жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей. Об этом сообщил сооснователь «Восточной правозащитной группы» Павел Лисянский, передает «Громадське радіо».



По его словам, это количество включает тех, кто выезжал на участки в Ростовскую область, и голосовавших онлайн.



Лисянский отметил, что людей заставляют голосовать за партию «Единая Россия».



«Есть тайна голосования на избирательных участках Российской Федерации, но там действует административное влияние. То есть куратор перед тем, как зайти на избирательный участок, спрашивает: "Да, вы поняли? Должны голосовать за "Единую Россию". Если не проголосуете, мы все равно узнаем, останетесь без работы". Если же человек голосует онлайн, то там такого нет», — рассказал правозащитник.



Павел Лисянский добавил, что группировки «Л-ДНР» имеют определенный план, чтобы на выборах в Госдуму проголосовали 450 тысяч жителей ОРДЛО с российскими паспортами.

17 сентября в России началось голосование на выборах в Государственную думу, которое продлится до 19 сентября. Впервые Кремль привлек к голосованию жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с российскими паспортами.



Голосуют жители неподконтрольной Украине части Донбасса как непосредственно в ОРДЛО с помощью онлайн-системы, так и выехав на участки в Ростовскую область РФ.



Накануне Верховная Рада приняла постановление, которым признала незаконным привлечение жителей ОРДЛО и Крыма к голосованию на выборах в Госдуму России. Также парламентарии обратились к международному сообществу с призывом признать эти выборы нелегитимными и наложить санкции на РФ.