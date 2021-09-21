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Более 55 тысяч смертей от коронавируса зафиксировано в Украине

21 сентября 2021, 08:14

Более 55 тысяч смертей от коронавируса зафиксировано в Украине

За понедельник, 20 сентября, в Украине выявили 5 159 новых случаев заражения коронавирусом, что на 2 894 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 156 пациентов, а 137 человек умерли.

Об этом сообщило министерство здравоохранения.

За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 355 805 человек. Из них выздоровели 2 233 573 пациента, а умерли 55 056 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и городе Киев (399).

Вчера провели 63 973 тестирования на коронавирус.

Действие адаптивного карантина в Украине продлили до 31 декабря

Кроме того, в Украине ожидается ужесточение ограничений после перехода в «желтую» зону карантина. Сегодня, 21 сентября, состоится заседание госкомиссии, на котором объявят, с какой даты по всей территории страны установят «желтый» уровень эпидопасности.

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