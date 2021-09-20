Около 2 300 случаев коронавируса выявили в Украине за воскресенье

За воскресенье, 19 сентября, в Украине выявили 2 265 новых случаев заражения коронавирусом, что на 1 718 случаев меньше, чем днем ранее. При этом выздоровели 565 пациентов, а 44 человека умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 350 646 человек. Из них выздоровели 2 231 417 пациентов, а умерли 54 919 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (218), Черновицкой (200), городе Киев (183), Одесской (182) и Тернопольской (174) областях.



Вчера провели 24 792 тестирования на коронавирус.