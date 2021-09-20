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Карантин в Украине продлили до конца года. Завтра назовут день перехода в «желтую» зону

20 сентября 2021, 13:47

Карантин в Украине продлили до конца года. Завтра назовут день перехода в «желтую» зону

Кабинет министров Украины продлил адаптивный карантин и режим чрезвычайной ситуации в стране до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщает министерство здравоохранения.

Кроме того, 21 сентября состоится заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям на котором объявят, с какой даты по всей территории страны устанавливают «желтый» уровень эпидопасности.

Какие ограничения в «желтой» зоне карантина

  • Запрещено проводить массовые мероприятия с участием более одного человека на 4 квадратных метра площади территории или наполненностью залов более двух третей мест в каждом отдельном зале;
  • Не более 4 человек за столиком в заведении общественного питания, а расстояние между столами — минимум 1,5 метра;
  • Кинотеатры и другие учреждения культуры могут работать с запыленностью залов меньше двух третей мест или 50% мест в каждом отдельном зале;
  • Спортивные залы и фитнес-центры будут работать только в случае ограничения количества посетителей из расчета один человек на 10 квадратных метров площади.

Преференции для вакцинированных

В то же время ограничения «желтого» уровня не действуют, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, работников кафе и ресторанов, кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов имеют хотя бы одну прививку или результат ПЦР или экспресс-тестирования, который был сделан не ранее 72 часов.

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным, или соблюдать все карантинных ограничений, остается за владельцем. Чтобы верифицировать безопасность посетителей или работников учреждений (кроме образовательных) временно следует пользоваться международными свидетельствами, «желтыми» или «зелеными» внутренними COVID-сертификатами, справкой 063/о (карта профилактических прививок), действующей справкой об отрицательном результате ПЦР-теста или экспресс-тестирование на антиген.

Как будут работать образовательные учреждения в «желтой» зоне

Учебные заведения будут работать при наличии не менее 80% работников с хотя бы одной сделанной прививкой от коронавируса. Для верификации безопасности работников образования принимаются международные свидетельства и COVID-сертификаты.

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