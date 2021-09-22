В Украине выявили около 6800 случаев коронавируса за сутки

За вторник, 21 сентября, в Украине выявили 6 754 новых случая заражения коронавирусом, что на 1 595 случаев больше, чем днем ранее. При этом выздоровели 2 095 пациентов, а 105 человек умерли.



Об этом сообщило министерство здравоохранения.



За все время пандемии в стране COVID-19 диагностировали у 2 362 559 человек. Из них выздоровели 2 235 668 пациентов, а умер 55 161 человек.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (774), Днепропетровской (556), Донецкой (460), городе Киеве (456), Львовской (449) и Одесской (442) областях.



Вчера провели 82 243 тестирования на коронавирус.

«Желтый» уровень карантина на всей территории Украины будет введен с 23 сентября.



Правительство продлило действие адаптивного карантина в Украине до 31 декабря.